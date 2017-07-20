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Владимир Журавель: «Кто-то еще покинет «Динамо»? Сложно сказать в эту минуту. У нас может произойти все»

20.07.2017 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после игры с «Альтахом» (0:3) прокомментировал игру новичков.

– Были ли игроки, которые отпали на этапе оптимизации и о которых вы пожалели?

– Так далеко назад мы не возвращаемся. Сегодня взяли фактурных ребят. Милевский в том числе. Вуячич, Нивалдо. Видите, что эти футболисты проводят первые игры за клуб. Дать оценку сложновато пока. Нивалдо на выезде и сегодня был несколько другой. Люди должны играть. Да, изменения большие. Нехайчик у нас готов играть. Не скрываю, что в любом состоянии буду ставить его в следующий матч. Им нужна игровая практика. Получилось же сыграть хорошо на выезде. Введя 4 новых футболиста. Сегодняшний матч тяжело сравнивать с предыдущим. На результат всегда влияют голы. Голы анализировать сложно. Особенно первый, где была ошибка.

– Учитывая новые приобретения. Есть ли вероятность, что кто-то еще покинет брестское «Динамо»?

– Сложно сказать в эту минуту. У нас может произойти все.

– Подводя итог двухматчевой дуэли. Вы можете сказать, что на результат повлияли глупейшие ошибки?

– Голы всегда влияют на результат. И искать причину только в этом — я бы не хотел. Мы получили то, что заслужили. Где-то не доработали. Легко найти одного виновного. Тот же Жереми Малерб в прошлом матче нас подвыручил, сегодня оценку не могу давать. Пока не поговорю с тренером вратарей, хотя бы, – сказал Журавель.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после игры с «Альтахом» (0:3) прокомментировал игру новичков.

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