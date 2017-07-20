Азаренко и Саснович сыграют в основной сетке US Open

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Александр Саснович сыграют в основной сетке Открытого чемпионата США (US Open), сообщается на официальном сайте турнира.



© REUTERS Toby Melville Азаренко поднялась в рейтинге WTA и заняла 201 место

US Open стартует в Нью-Йорке на кортах "Фланшинг Медоуз" 28 августа и завершится 10 сентября. Чуть более чем за месяц до открытия турнира организаторы опубликовали списки участников основного раунда. В их число попали две белоруски.

Азаренко получила право благодаря своему защищенному рейтингу, который она заморозила перед рождением ребенка. В настоящее время экс-первая ракетка мира занимает 201-е место в рейтинге WTA. Для теннисистки предстоящий турнир будет 11-м в карьере. Дважды подряд — в 2012 и 2013 годах — она уступала в решающих поединках американке Серене Уильямс, которая сейчас готовится стать матерью.

Саснович попала в основной турнир благодаря сотому месту в мировом рейтинге. Она в третий раз подряд сыграет в Нью-Йорке, ее лучшим результатом стал выход во второй раунд в 2014 году.

В квалификации женского одиночного разряда US Open-2017 выступят две белорусские теннисистки — Арина Соболенко (120-й номер мирового рейтинга) и Ольга Говорцова (144). У мужчин в квалификации может сыграть только Владимир Игнатик (135). Чтобы пробиться в основную сетку, теннисистам нужно преодолеть три квалификационных барьера.