﻿ Азаренко и Саснович сыграют в основной сетке US Open. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко и Саснович сыграют в основной сетке US Open

20.07.2017 22:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Александр Саснович сыграют в основной сетке Открытого чемпионата США (US Open), сообщается на официальном сайте турнира.

Азаренко и Саснович сыграют в основной сетке US Open
© REUTERS Toby Melville
Азаренко поднялась в рейтинге WTA и заняла 201 место

US Open стартует в Нью-Йорке на кортах "Фланшинг Медоуз" 28 августа и завершится 10 сентября. Чуть более чем за месяц до открытия турнира организаторы опубликовали списки участников основного раунда. В их число попали две белоруски.

Азаренко получила право благодаря своему защищенному рейтингу, который она заморозила перед рождением ребенка. В настоящее время экс-первая ракетка мира занимает 201-е место в рейтинге WTA. Для теннисистки предстоящий турнир будет 11-м в карьере. Дважды подряд — в 2012 и 2013 годах — она уступала в решающих поединках американке Серене Уильямс, которая сейчас готовится стать матерью.

Саснович попала в основной турнир благодаря сотому месту в мировом рейтинге. Она в третий раз подряд сыграет в Нью-Йорке, ее лучшим результатом стал выход во второй раунд в 2014 году.

В квалификации женского одиночного разряда US Open-2017 выступят две белорусские теннисистки — Арина Соболенко (120-й номер мирового рейтинга) и Ольга Говорцова (144). У мужчин в квалификации может сыграть только Владимир Игнатик (135). Чтобы пробиться в основную сетку, теннисистам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Азаренко предстоящий турнир станет 11-м в карьере, в финале она играла в 2012 и 2013 годах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Брестское "Динамо" не смогло обыграть "Альтах"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика