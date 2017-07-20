|
Азаренко и Саснович сыграют в основной сетке US Open
20.07.2017 22:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Александр Саснович сыграют в основной сетке Открытого чемпионата США (US Open), сообщается на официальном
© REUTERS Toby Melville
US Open стартует в Нью-Йорке на кортах "Фланшинг Медоуз" 28 августа и завершится 10 сентября. Чуть более чем за месяц до открытия турнира организаторы опубликовали списки участников основного раунда. В их число попали две белоруски.
Азаренко получила право благодаря своему защищенному рейтингу, который она заморозила перед рождением ребенка. В настоящее время экс-первая ракетка мира занимает 201-е место в рейтинге WTA. Для теннисистки предстоящий турнир будет 11-м в карьере. Дважды подряд — в 2012 и 2013 годах — она уступала в решающих поединках американке Серене Уильямс, которая сейчас готовится стать матерью.
Саснович попала в основной турнир благодаря сотому месту в мировом рейтинге. Она в третий раз подряд сыграет в Нью-Йорке, ее лучшим результатом стал выход во второй раунд в 2014 году.
В квалификации женского одиночного разряда US Open-2017 выступят две белорусские теннисистки — Арина Соболенко (120-й номер мирового рейтинга) и Ольга Говорцова (144). У мужчин в квалификации может сыграть только Владимир Игнатик (135). Чтобы пробиться в основную сетку, теннисистам нужно преодолеть три квалификационных барьера.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Азаренко предстоящий турнир станет 11-м в карьере, в финале она играла в 2012 и 2013 годах.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии