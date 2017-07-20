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Брестское "Динамо" не смогло обыграть "Альтах"
20.07.2017 22:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" (Брест) потерпел поражение от австрийского "Альтаха" и не смог пробиться в третий квалификационный раунд Лиги Европы, сообщает Sputnik.
В четверг в Бресте местное "Динамо" принимало гостей из Австрии в рамках второго квалификационного раунда ЛЕ. Поединок завершился со счетом 0:3. Голами в составе "Альтаха" отметились Муме Нгамале (8-я минута), Штефан Нунц (44) и Филипп Нетцер (50). Напомним, в первом поединке команды не смогли выявить сильнейшего — 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч дальше идет австрийский клуб. В третьем раунде квалифая он встретится с бельгийским "Гентом".
Ранее путевку в следующий отборочный тур оформило себе минское "Динамо", на домашнем поле обыграв македонский клуб "Работнички". За выход в групповой раунд ЛЕ минчане поспорят с АЕКом (Кипр).
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Брестчане на своем поле пропустили три безответных мяча и вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов.
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