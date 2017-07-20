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Минское "Динамо" обыграло "Работнички" в Лиге Европы

20.07.2017 20:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо-Минск" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, сообщает Sputnik.

В четверг на столичном стадионе "Трактор" состоялся ответный поединок второго отборочного тура ЛЕ между "Динамо-Минск" и македонским клубом "Работнички". Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0. В составе команды Сергея Гуренко отличились Александр Нойок (21-я минута), Нино Галович (70) и Антон Сорока (84). Таким образом, в третий раунд квалифая по сумме двух встреч (неделю назад в Скопье была ничья 1:1) идут минские "динамовцы".

За выход в групповую стадию турнира подопечные Гуренко сразятся с победителем пары "Корк Сити" (Ирландия) — АЕК (Кипр).

Напомним, на этой неделе в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов пробился БАТЭ (Борисов)

 
Теги: Минск
 
 
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В третьем раунде минский клуб встретится с победителем пары АЕК (Кипр) — "Корк Сити" (Ирландия).

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