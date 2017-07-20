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«Манчестер Сити» второй раз за лето может заплатить рекордную сумму за защитника

21.07.2017 02:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Монако» Бенжамен Менди близок к переходу в «Манчестер Сити».

Ранее монегаски отклонили три предложения «горожан» о трансфере игрока: за 40, 45 и 52,5 миллиона евро. «Манчестер Сити» готовит новое предложение, которое может быть принято «Монако».

Сообщается, что в случае осуществления трансфера Менди станет самым дорогим защитником в истории мирового футбола, которое на данный момент принадлежит Кайлу Уокеру, приобретенному «Манчестер Сити» этим летом у «Тоттенхэма» за 57 миллионов евро.

 
 
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Защитник «Монако» Бенжамен Менди близок к переходу в «Манчестер Сити».

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