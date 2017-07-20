Алексей Скабелка находится на просмотре в «Юности»

Защитник Артем Борщев (2000) и нападающий Алексей Скабелка (1992) находятся в «Юности» на просмотре, сообщает страница клуба во «ВКонтакте» .

Напомним, что Скабелка в прошлом сезоне выступал в КХЛ за «Сибирь». В 35 матчах на его счету 4 (3+1) очка при показателе полезности «+6» и 16 минутах штрафа.