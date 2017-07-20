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Алексей Скабелка находится на просмотре в «Юности»
21.07.2017 00:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Артем Борщев (2000) и нападающий Алексей Скабелка (1992) находятся в «Юности» на просмотре, сообщает страница клуба во
Напомним, что Скабелка в прошлом сезоне выступал в КХЛ за «Сибирь». В 35 матчах на его счету 4 (3+1) очка при показателе полезности «+6» и 16 минутах штрафа.
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Защитник Артем Борщев (2000) и нападающий Алексей Скабелка (1992) находятся в «Юности» на просмотре, сообщает страница клуба во «ВКонтакте».
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