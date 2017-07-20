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International Champions Cup. «Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити»

21.07.2017 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня ночью в США в рамках International Champions Cup-2017 состоялось манчестерское дерби.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли в Хьюстоне на многофункциональной арене «NRG-стэдиум», вместимость которой для футбольных матчей – свыше 71 тысячи зрителей.

International Champions Cup

Хьюстон, США

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 - Лукаку (37), 0:2 – Рэшфорд (39).

 

 
 
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Сегодня ночью в США в рамках International Champions Cup-2017 состоялось манчестерское дерби.

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