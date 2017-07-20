|
Catalunya Radio: Переход Неймара в «ПСЖ» оформлен на 95%
21.07.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ», сделка оформлена на 95%, сообщает Catalunya Radio.
Каталонский клуб не собирается снижать сумму отступных за игрока, которая прописана у него в контракте – 222 миллиона евро. Кроме того, более 40 миллионов евро в виде бонуса от «ПСЖ» получит отец футболиста. Парижане предоставили ему письменную гарантию выплаты этой суммы после официального оформления сделки.
Окончательное решение должен принять сам футболист. Руководство «Барселоны» связывалось с ним, но не получило подтверждение этой информации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ», сделка оформлена на 95%, сообщает Catalunya Radio.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии