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Catalunya Radio: Переход Неймара в «ПСЖ» оформлен на 95%

21.07.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ», сделка оформлена на 95%, сообщает Catalunya Radio.

Каталонский клуб не собирается снижать сумму отступных за игрока, которая прописана у него в контракте – 222 миллиона евро. Кроме того, более 40 миллионов евро в виде бонуса от «ПСЖ» получит отец футболиста. Парижане предоставили ему письменную гарантию выплаты этой суммы после официального оформления сделки.

Окончательное решение должен принять сам футболист. Руководство «Барселоны» связывалось с ним, но не получило подтверждение этой информации.

 

 
 
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Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ», сделка оформлена на 95%, сообщает Catalunya Radio.

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