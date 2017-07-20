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Владислав Татур: «Давайте успокоимся. Журавель будет работать в брестском «Динамо» до конца сезона»
21.07.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур заявил, что главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель продолжит работу в клубе до конца сезона.
«Давайте успокоимся. Владимир Журавель будет работать в брестском «Динамо» до конца сезона», – написал Татур.
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Комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур заявил, что главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель продолжит работу в клубе до конца сезона.
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