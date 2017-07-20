Николай Ходасевич: «Эти 0:3 – это показатель того, что на Лигу Европы с наскока не напрыгнешь»

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мыслями после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Брест – «Альтах».

«Бывают и такие вечера, когда сгущаются тучи. В этот раз тучи для брестского «Динамо». В этот вечер главными на стадионе были болельщики. До полноценного аншлага, наверное, не дотянули. Но, когда после счета 0:3 фанатская трибуна продолжает выкрикивать «Мы чемпионы!», «Мы решаем!», это смотрится здорово.

Мне кажется, что не столько Журавель ошибся со стартовым составом. Наверное, его план просто не сработал. Он выпустил и Милевского, и Осучукву. В первом тайме мы видели, что атакующие игроки очень медленные. Только Леандро Торрес, который был лучшим в этом матче в составе «Динамо». НЕ хватало движения. Владимир Журавель все время говорил: «Больше двигайтесь, больше двигайтесь».

Милевский за мячи не цепляется, остается противоречивое впечатление. Он просто откровенно не в форме, или действительно закончился для таких больших матчей.

А потом эти ошибки… В начале второго тайма Брест проигрывал 0:3. Эти 0:3 – это показатель того, что на Лигу Европы с наскока не напрыгнешь. Вместе с огромным количеством новичков, которых нужно встроить в состав, они многие не в форме. Равно как и в такой атмосфере то ухода, то не ухода тренерского штаба. А Бартошек сегодня присутствовал на трибунах. Так тоже дела не делаются, это все сказывается.

Справедливости ради отмечу, что у брестского «Динамо» на этой стадии среди всех наших представителей в еврокубках был самый серьезный оппонент. Ни «Рунавик», ни «Работнички», ни «Алашкерт», ни «Судува» с ним не сравнится. На это тоже нужно обращать внимание.

Сейчас самый главный вопрос: что дальше? Остается Кубок, через который нужно снова попытаться пробиться в еврокубки, и остается чемпионат, где можно, наверное, дотянуться до 5-4 места. Есть время, чтобы разгрузить огромный ростер футболистов. 20 человек достаточно, чтобы доиграть сезон. Но это уже, наверное, касается нового тренерского штаба», – сказал Ходасевич.