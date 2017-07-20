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Минское «Динамо» заработало больше всех очков в таблицу коэффициентов УЕФА в текущем сезоне
21.07.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские клубы завершили 2-й квалификационный раунд еврокубков.
Минское «Динамо» больше всех очков для Беларуси в таблицу коэффициентов УЕФА – 3,5. Напомним, минчане одержали 3 победы, 1 раз сыграли вничью.
БАТЭ в текущем сезоне принес 1,5 балла (1 ничья, 1 победа).
Брестское «Динамо» и «Шахтер» добавили в таблицу коэффициентов по 0,5 балла (1 ничья, 1 поражение).
В истории выступления белорусских клубов в еврокубках больше всего очков в ТК УЕФА заработал БАТЭ – 93, минское «Динамо» принесло 52,5 балла, «Шахтер» – 11.
Напомним, в нынешнем сезоне БАТЭ и минское «Динамо» продолжат выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
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Белорусские клубы завершили 2-й квалификационный раунд еврокубков.
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