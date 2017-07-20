Минское «Динамо» заработало больше всех очков в таблицу коэффициентов УЕФА в текущем сезоне

Белорусские клубы завершили 2-й квалификационный раунд еврокубков.

Минское «Динамо» больше всех очков для Беларуси в таблицу коэффициентов УЕФА – 3,5. Напомним, минчане одержали 3 победы, 1 раз сыграли вничью.

БАТЭ в текущем сезоне принес 1,5 балла (1 ничья, 1 победа).

Брестское «Динамо» и «Шахтер» добавили в таблицу коэффициентов по 0,5 балла (1 ничья, 1 поражение).

В истории выступления белорусских клубов в еврокубках больше всего очков в ТК УЕФА заработал БАТЭ – 93, минское «Динамо» принесло 52,5 балла, «Шахтер» – 11.

Напомним, в нынешнем сезоне БАТЭ и минское «Динамо» продолжат выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы.