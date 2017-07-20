Минское «Динамо» за участие в ЛЕ заработает минимум 675 тысяч евро, брестское «Динамо» получит 225 тысяч евро

Согласно системе распределения доходов, участникам квалификационных стадий Лиги Европы полагаются выплаты солидарности.

Минское «Динамо» получит от УЕФА минимум 675 тысяч евро: 215 за участие в первом раунде, 225 – во втором и 235 – в третьем.

Вылетевшее во втором квалификационном раунде брестское «Динамо» заработало 225 тысяч евро.

Напомним, покинувший Лигу Европы в первом раунде «Шахтер» заработал в текущем сезоне 215 тысяч евро.