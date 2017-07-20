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Минское «Динамо» за участие в ЛЕ заработает минимум 675 тысяч евро, брестское «Динамо» получит 225 тысяч евро

21.07.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Согласно системе распределения доходов, участникам квалификационных стадий Лиги Европы полагаются выплаты солидарности.

Минское «Динамо» получит от УЕФА минимум 675 тысяч евро: 215 за участие в первом раунде, 225 – во втором и 235 – в третьем.

Вылетевшее во втором квалификационном раунде брестское «Динамо» заработало 225 тысяч евро.

Напомним, покинувший Лигу Европы в первом раунде «Шахтер» заработал в текущем сезоне 215 тысяч евро.

 
 
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Согласно системе распределения доходов, участникам квалификационных стадий Лиги Европы полагаются выплаты солидарности.

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