Французское агентство, которое занималось продажей телеправ матча «Алашкерт» – БАТЭ, владеет правами и на матч 3-го раунда квалификации «Славия» – БАТЭ

Французское агентство «Lagardere Sports and Entertainment», которое занималось продажей телеправ матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» – БАТЭ, владеет правами и на матч 3-го раунда квалификации «Славия» – БАТЭ.

Как сообщает «Прессбол», между французским агентством и БГТРК ведутся переговоры.

Напомним, что матч «Алашкерт» – БАТЭ не был показан по белорусскому телевидению , из-за того, что сторонам не удалось договориться о стоимости трансляции.