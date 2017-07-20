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Французское агентство, которое занималось продажей телеправ матча «Алашкерт» – БАТЭ, владеет правами и на матч 3-го раунда квалификации «Славия» – БАТЭ

21.07.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Французское агентство «Lagardere Sports and Entertainment», которое занималось продажей телеправ матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» – БАТЭ, владеет правами и на матч 3-го раунда квалификации «Славия» – БАТЭ.

Как сообщает «Прессбол», между французским агентством и БГТРК ведутся переговоры.

Напомним, что матч «Алашкерт» – БАТЭ не был показан по белорусскому телевидению, из-за того, что сторонам не удалось договориться о стоимости трансляции.

 
 
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Французское агентство «Lagardere Sports and Entertainment», которое занималось продажей телеправ матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» – БАТЭ, владеет...

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