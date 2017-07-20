|
Французское агентство, которое занималось продажей телеправ матча «Алашкерт» – БАТЭ, владеет правами и на матч 3-го раунда квалификации «Славия» – БАТЭ
21.07.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Французское агентство «Lagardere Sports and Entertainment», которое занималось продажей телеправ матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» – БАТЭ, владеет правами и на матч 3-го раунда квалификации «Славия» – БАТЭ.
Как сообщает «Прессбол», между французским агентством и БГТРК ведутся переговоры.
Напомним, что матч «Алашкерт» – БАТЭ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французское агентство, которое занималось продажей телеправ матча «Алашкерт» – БАТЭ, владеет правами и на матч 3-го раунда квалификации «Славия» – БАТЭ
Французское агентство «Lagardere Sports and Entertainment», которое занималось продажей телеправ матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» – БАТЭ, владеет...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии