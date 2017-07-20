Владимир Денисов: «Да, я, как и любой спортсмен, хочу что-то выиграть, заработать. Но, отыграв больше десяти лет за сборную, я просто не мог взять и отказаться»

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов рассказал о решении перейти в минское «Динамо».

— Переход в «Динамо» не был для тебя единственным вариантом продолжения карьеры?

— Учитывая, что мой контракт был выкуплен практически перед началом сборов, и принимая во внимание мой легионерский статус, вариантов в КХЛ практически не было. Большинство команд — из тех, кто намерен бороться за что-то серьезное и может предложить хорошие финансовые условия, — уже укомплектованы, да и я, надо заметить, не в каждый город согласился бы поехать. Что же касается европейских чемпионатов, то там тоже есть свои нюансы, и на деле все оказывается не так и просто.

— В деньгах сильно потерял?

— В «Тракторе» у меня были хорошие финансовые условия. «Динамо» вряд ли могло предложить что-то похожее. Тем не менее смогли договориться.

— Вариант, который выбрал Андрей Стась, не рассматривал принципиально?

— Это мое решение, и я уже объяснял причину, по которой его принял. Да и вообще, если честно, не считаю, что совершил что-то экстраординарное.

— Тем не менее для многих твой переход стал настоящим поступком. Наверное, удивились, что в современном хоккее не все, оказывается, можно купить за деньги.

— Для меня случившееся просто вопрос морали, и я поступил так, как считал правильным и нужным, как подсказывал мне внутренний голос. А что кто-то там думает о моем решении, мне не очень интересно. Да, я, как и любой спортсмен, хочу что-то выиграть, чего-то достичь. Заработать, в конце концов. Финансовая составляющая, как ни крути, важна: рано или поздно со спортом придется закончить. Но при этом, отыграв больше десяти лет за сборную, я просто не мог взять и отказаться.

— В российских СМИ утверждали, что Андрей Стась к принятию «паспортного» решения готовился давно. Для тебя ультиматум «Трактора» стал неожиданностью или ты понимал, что рано или поздно выбирать придется?

— Сказать, что все к тому шло, я не могу. В «Тракторе» у меня складывалось хорошо. Просто так получилось, что в Челябинске был нужен нападающий и кого–то пришлось отцепить. Хотя, не скрою, разговоры на легионерскую тему у меня с руководством были.

— Довелось услышать мнение, что случившееся со Стасем — не столько результат давления клуба или погони игрока за деньгами, сколько реакция Андрея на ситуацию в белорусском хоккее. А потому, дескать, Стась может стать только первой ласточкой, и уже несколько ведущих игроков готовы последовать его примеру. Что скажешь?

— Обсуждать решение Андрея я не хочу. Каждый сам принимает решение и отвечает за него. Ситуации бывают разные. Например, уволили, не берут на работу, а семью нужно кормить. Находится работодатель, но выдвигает ряд условий. Согласитесь? Понятно, что у каждого есть определенные границы, которые он не переступит, но, уверен, на ситуацию оказавшийся перед таким выбором человек взглянет уже иначе. Совсем другая история, когда берут и здесь, и в другом месте, но финансовые условия разные. Здесь уже возникает вопрос морали, на который каждый дает свой ответ, – сказал Денисов.