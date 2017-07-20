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«Слоним», «Белшина» и «Волна» лидируют в таблице посещаемости первой лиги после 1-го круга
21.07.2017 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матчи 15-го тура первой лиги посетили 3 660 зрителей. В среднем на матчах присутствовали 458 болельщиков.
Лучшая посещаемость тура зафиксирована в Бобруйске на матче «Белшина» – «Неман-Агро» (800). Меньше всего болельщиков собрали матча «Энергетик-БГУ» – «Баранович» (300) и «Локомотив» – «Гранит» (300).
Средняя посещаемость чемпионата составляет 465 зрителей на матче.
«Слоним», «Белшина» и «Волна» лидируют в таблице посещаемости.
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Матчи 15-го тура первой лиги посетили 3 660 зрителей.
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