Игорь Криушенко: «По итогам «Кубка короля» записал новые фамилии. Увидите их в ближайшем расширенном списке кандидатов в сборную»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился впечатлениями о выступлении команды на Кубке Короля в Таиланде.

— Турниром в Таиланде остались довольны?

— В целом мы выполнили те задачи, которые перед собой ставили. Я хотел посмотреть ребят из определенной обоймы — и посмотрел. Как и Людас Румбутис. Для него к тому же важна степень сыгранности игроков «молодежки», которой осенью предстоят два важных матча. В общем, проверили футболистов в хорошей соревновательной среде, на большом стадионе. Это был полезный опыт.

— Какую-то новую фамилию по итогам «Кубка короля» записали себе в блокнот?

— Записал. Фамилий называть не буду, но, думаю, вы сами их увидите в ближайшем расширенном списке кандидатов, – сказал Криушенко.