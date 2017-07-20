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Чемпионат России. ЦСКА примет «Локомотив», «Анжи» против «Амкара»
21.07.2017 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во 2-м туре российской премьер-лиги ЦСКА примет «Локомотив», «Зенит» – «Рубин», «Краснодар» сыграет с «Тосно», «Спартак» – с «Уфой», а «Динамо» встретится с «Уралом».
Чемпионат России
2-й тур
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Во 2-м туре российской премьер-лиги ЦСКА примет «Локомотив», «Зенит» – «Рубин», «Краснодар» сыграет с «Тосно», «Спартак» – с «Уфой», а «Динамо» встретится с...
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