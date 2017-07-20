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Чемпионат России. ЦСКА примет «Локомотив», «Анжи» против «Амкара»

21.07.2017 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во 2-м туре российской премьер-лиги ЦСКА примет «Локомотив», «Зенит» – «Рубин», «Краснодар» сыграет с «Тосно», «Спартак» – с «Уфой», а «Динамо» встретится с «Уралом».

Чемпионат России

2-й тур

ЦСКА – Локомотив
Дата проведения
21 июля, 19.30, «ЦСКА»
превью матча онлайн статистика
Анжи – Амкар
Дата проведения
21 июля, 19.30, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика
Зенит – Рубин
Дата проведения
22 июля, 17.30, «Крестовский»
превью матча онлайн статистика
Краснодар – Тосно
Дата проведения
22 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика
Уфа – Спартак
Дата проведения
23 июля, 15.00, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика
Динамо Москва – Урал
Дата проведения
23 июля, 17.30, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика
Ростов – Ахмат
Дата проведения
23 июля, 20.00, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика
Арсенал Тула – СКА Хабаровск
Дата проведения
24 июля, 19.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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Во 2-м туре российской премьер-лиги ЦСКА примет «Локомотив», «Зенит» – «Рубин», «Краснодар» сыграет с «Тосно», «Спартак» – с «Уфой», а «Динамо» встретится с...

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