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Бартошек и брестское «Динамо» не смогли договориться по финансовым условиям контракта
21.07.2017 11:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Польский специалист Мацей Бартошек и брестское «Динамо» не смогли договориться по финансовым условиям контракта.
Белорусский журналист Владислав Татур
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Польский специалист Мацей Бартошек и брестское «Динамо» не смогли договориться по финансовым условиям контракта.
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