Алексей Шевченко: «Проблемы минского «Динамо» схожи с теми, что есть у любых российских в любом регионе. Власть сначала любит хоккей, а потом не любит»

Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о проблемах минского «Динамо».

«Проблемы минского клуба схожи с теми, что есть у любых российских в любом регионе. Власть сначала любит хоккей, а потом не любит, и все это сказывается на команде. Сейчас опять они пошли не туда, но все-таки сохранили клуб», — написал Шевченко.