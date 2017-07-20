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Алексей Шевченко: «Проблемы минского «Динамо» схожи с теми, что есть у любых российских в любом регионе. Власть сначала любит хоккей, а потом не любит»
21.07.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о проблемах минского «Динамо».
«Проблемы минского клуба схожи с теми, что есть у любых российских в любом регионе. Власть сначала любит хоккей, а потом не любит, и все это сказывается на команде. Сейчас опять они пошли не туда, но все-таки сохранили клуб», — написал Шевченко.
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Алексей Шевченко: «Проблемы минского «Динамо» схожи с теми, что есть у любых российских в любом регионе. Власть сначала любит хоккей, а потом не любит»
Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о проблемах минского «Динамо».
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