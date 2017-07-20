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Главный тренер АЕКа: «У нас есть хороший шанс пройти 3-й раунд квалификации»
21.07.2017 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес поделился ожиданиями от противостояния с минским «Динамо».
«Динамо» – очень непростой соперник. Наш сезон только начинается, но уже можно наблюдать положительные моменты. У нас еще есть неделя, чтобы подготовить игроков.
Попрошу болельщиков создать на стадионе такую же атмосферу, как на игре против «Корк Сити».
У нас есть хороший шанс пройти 3-й раунд квалификации», – сказал тренер.
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Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес поделился ожиданиями от противостояния с минским «Динамо».
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