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Главный тренер АЕКа: «У нас есть хороший шанс пройти 3-й раунд квалификации»

21.07.2017 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес поделился ожиданиями от противостояния с минским «Динамо».

«Динамо» – очень непростой соперник. Наш сезон только начинается, но уже можно наблюдать положительные моменты. У нас еще есть неделя, чтобы подготовить игроков.

Попрошу болельщиков создать на стадионе такую же атмосферу, как на игре против «Корк Сити».

У нас есть хороший шанс пройти 3-й раунд квалификации», – сказал тренер.

 
 
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Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес поделился ожиданиями от противостояния с минским «Динамо».

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