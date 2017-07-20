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Демешко завершил карьеру игрока, и будет работать тренером в академии брестского «Динамо»

21.07.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук заявил, что Александр Демешко перейдет на тренерскую работу в клубе.

«Демешко с сегодняшнего дня присоединяется к тренерском штаба клуба. Позиция клуба: тренеры должны проходить все ступени. Саша начинает работать с академией», – сказал Ковальчук.

 
 
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук заявил, что Александр Демешко перейдет на тренерскую работу в клубе.

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