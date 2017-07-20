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Владимир Журавель: «Мое присутствие на пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с брестским «Динамо» продолжаются в рамках контракта»

21.07.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель заявил, что продолжит работать в команде.

- Было ли у вас намерение покинуть клуб в последние несколько недель?

– Никакого заявления в письменном виде я не составлял. Мое присутствие на этой пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с клубом продолжаются в рамках контракта», – сказал Журавель.

Отметим, что Журавель покинул пресс-конференцию, и отправился на тренировку команды.

Бартошек и брестское «Динамо» не смогли договориться по финансовым условиям контракта

 
 
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