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Советник спортдиректора брестского «Динамо»: «У нас хорошая гармония в управлении. У нас нет конфликта в клубе»
21.07.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Советник спортивного директора брестского «Динамо» Леон Янсен заявил, что в клубе нет конфликтов.
«Много времени помогаю Бресту. Не ищу внимания, а делаю свою работу. У нас хорошая гармония в управлении. У нас нет конфликта в клубе», – сказал Янсен.
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Советник спортдиректора брестского «Динамо»: «У нас хорошая гармония в управлении. У нас нет конфликта в клубе»
Советник спортивного директора брестского «Динамо» Леон Янсен заявил, что в клубе нет конфликтов.
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