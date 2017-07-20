Советник спортдиректора брестского «Динамо»: «У нас хорошая гармония в управлении. У нас нет конфликта в клубе»

Советник спортивного директора брестского «Динамо» Леон Янсен заявил, что в клубе нет конфликтов.

«Много времени помогаю Бресту. Не ищу внимания, а делаю свою работу. У нас хорошая гармония в управлении. У нас нет конфликта в клубе», – сказал Янсен.