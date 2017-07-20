Сергей Ковальчук: «Переговоры с Глебом? Только на предмет половить рыбку с Милевским»

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал, что команда укомплектована.

– Команда укомплектована. Может быть, будет еще одно приобретение, не больше.

- Клуб вел переговоры с Александром Глебом?

– Только на предмет половить рыбку с Артемом Милевским. На самом деле никаких переговоров с Глебом не было, – сказал Ковальчук.