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Сергей Ковальчук: «Переговоры с Глебом? Только на предмет половить рыбку с Милевским»
21.07.2017 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал, что команда укомплектована.
– Команда укомплектована. Может быть, будет еще одно приобретение, не больше.
- Клуб вел переговоры с Александром Глебом?
– Только на предмет половить рыбку с Артемом Милевским. На самом деле никаких переговоров с Глебом не было, – сказал Ковальчук.
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал, что команда укомплектована.
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