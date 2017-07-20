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Мацей Бартошек: «Переговоры с брестским «Динамо» продолжаются»

21.07.2017 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Польский специалист Мацей Бартошек на этой неделе должен был стать главным тренером брестского «Динамо». Однако тренер и руководства клуба не смогли договориться по финансовым условиям контракта.

Как сообщает журналист портала Weszło.com Кшиштов Становски Бартошек все еще может стать главным тренером брестчан.

«Возникли сложности. Но переговоры еще продолжаются», – цитирует Бартошека журналист портала Weszło.com.

«Бартошек сказал, что подробности будут в понедельник», – написал в своем «Твиттере» Становски.

Владимир Журавель: «Мое присутствие на пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с брестским «Динамо» продолжаются в рамках контракта»

 
 
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Польский специалист Мацей Бартошек на этой неделе должен был стать главным тренером брестского «Динамо».

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