Мацей Бартошек: «Переговоры с брестским «Динамо» продолжаются»

Польский специалист Мацей Бартошек на этой неделе должен был стать главным тренером брестского «Динамо». Однако тренер и руководства клуба не смогли договориться по финансовым условиям контракта.

Как сообщает журналист портала Weszło.com Кшиштов Становски Бартошек все еще может стать главным тренером брестчан.

«Возникли сложности. Но переговоры еще продолжаются», – цитирует Бартошека журналист портала Weszło.com.

«Бартошек сказал, что подробности будут в понедельник», – написал в своем «Твиттере» Становски.

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