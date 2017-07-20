Владимир Денисов: «Давно уже пора не привязывать клуб к сборной. Пока у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, сборная не будет играть хорошо»

Защитник сборной Беларуси и минского «Динамо» Владимир Денисов поделился мнением об уровне внутреннего чемпионата.

— Не так давно ходили разговоры, что «Динамо» должно играть исключительно белорусским составом.

— Дело ведь не в том, будут здесь играть белорусы, американцы или кто-то еще. Вопрос не в национальности, а в уровне хоккеистов. Хотя, с другой стороны, мы ведь никогда так не пробовали, и никто не может точно сказать, что из этого получится.

— После минувшего чемпионата мира в адрес сборной было сказано много всякого.

— Нам не привыкать.

— Ждут медалей.

— Какие медали? Кто про них говорил? Тренер? Ну удачи... Я тоже хочу медаль. Сильно. Но нужно реально оценивать силы. Хотя при правильном подходе, участии всех лучших, кто есть в белорусском хоккее, и должном стечении обстоятельств мы пару раз приближались к мечте. В нашей сборной всегда очень многое решал психологический фон внутри команды. На эмоциях, на кураже, за счет командных действий и самоотдачи мы могли выдать хороший чемпионат. Так было в Риге, в Минске... Когда же с атмосферой в команде не все хорошо и при этом игроки физически и эмоционально выхолощены, и изначально приехали на чемпионат мира не в оптимальной форме, сложно что-то показать.

— Психологических проблем на минувшем чемпионате мира действительно хватало: начиная с отчисления Андрея Степанова и заканчивая обысками во Франции...

— Осадочек у многих остался. У меня, кстати, тоже. Взять, к примеру, обыск в Париже. Эту историю так раздули, что у меня телефон буквально разрывался. Мама звонила, папа, друзья: «Что у вас там происходит, как вы?» А по сути-то нас задержали всего минут на 20. Подошли 20 полицейских и попросили открыть четыре сумки. Постояли мы на перроне, но не катастрофа ведь. А подали все так, что нам чуть ли не сорвали подготовку. Глупость ведь. С другой стороны, с атмосферой в команде действительно были вопросы. То же отчисление Степанова... Понятно, что решает тренерский штаб, но у нас ведь не Канада и не Россия, где четыре состава можно собрать и по этой причине отчислять кого и когда хочешь. В Беларуси нужен другой подход. Особенно в случае лучшего бомбардира. Мы обсуждали этот вопрос с тренерским штабом, но решение изменить не смогли.

По-моему, давно уже пора не привязывать клуб к сборной. Вы же видите, что из года в год не все игроки «Динамо» попадают в состав национальной команды. По-моему, пока у нас не будет своего сильного внутреннего чемпионата, сборная не будет играть хорошо. Вспомните чемпионат мира в Риге: тогда больше половины игроков сборной представляли чемпионат Беларуси. Сейчас посмотришь ростер — сплошь клубы КХЛ. И что, мы стали лучше играть? – сказал Денисов.