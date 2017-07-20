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В таблице коэффициентов УЕФА за пять лет Беларусь находится на 23-м месте, в рейтинге еврокубкового сезона – на 19-м

21.07.2017 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ и минское «Динамо» смогли пройти второй раунд квалификации еврокубков.

В таблице коэффициентов УЕФА за пять лет Беларусь находится на 23-м месте (16,875). На 22-м месте находится Азербайджан (17,000).

24-е место занимает Болгария (16,625). На 25-м месте Швеция (16,600).

В рейтинге еврокубкового сезона 2017/2018 с коэффициентом 1,500 Беларусь поднялась на 19-е место.

 
 
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БАТЭ и минское «Динамо» смогли пройти второй раунд квалификации еврокубков.

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