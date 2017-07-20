Российский полузащитник Мурат Хотов подписал контракт со «Слуцком».

За свою карьеру футболист поиграл в российских клубах «Смоленск», «Авангард» (Курск) и «Днепр» (Смоленск). В Беларуси Хотов выступал за «Нафтан» (86 матчей, 2 гола) и могилевский «Днепр» (40 матчей, 23 гола и 4 результативные передачи).

В прошлом сезоне Мурат стал лучшим бомбардиром «Днепра», забив 19 мячей в 26 играх. В сезоне-2017 Хотов провел 14 игр, в которых 4 раза поражал ворота соперника.