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Хотов подписал контракт со «Слуцком»

21.07.2017 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский полузащитник Мурат Хотов подписал контракт со «Слуцком».

За свою карьеру футболист поиграл в российских клубах «Смоленск», «Авангард» (Курск) и «Днепр» (Смоленск). В Беларуси Хотов выступал за «Нафтан» (86 матчей, 2 гола) и могилевский «Днепр» (40 матчей, 23 гола и 4 результативные передачи).

В прошлом сезоне Мурат стал лучшим бомбардиром «Днепра», забив 19 мячей в 26 играх. В сезоне-2017 Хотов провел 14 игр, в которых 4 раза поражал ворота соперника.

 
 
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Российский полузащитник Мурат Хотов подписал контракт со «Слуцком».

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