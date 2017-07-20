Лига Европы: минское "Динамо" сыграет с киприским АЕКом
Размер текста:
A
A
A
Футбольный клуб "Динамо-Минск" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет против АЕКа (Кипр), сообщает Sputnik. МИНСК, 21 июл — Sputnik.
Накануне состоялись ответные поединки второго отборочного раунда ЛЕ, по итогам которых стали известны все пары следующей стадии квалифая. Так, минское "Динамо" под руководством Сергея Гуренко на своем поле разгромило клуб "Работнички" из Македонии (3:0, первая встреча — 1:1). В следующем туре минчане встретятся с киприским клубом АЕК из Ларнаки, который был сильнее ирландского "Корк Сити" (1:0, 1:0). Первую встречу "динамовцы" проведут в гостях на будущей неделе, 27 июля. Ответный поединок состоится 3 августа.
Еще один белорусский клуб — брестское "Динамо" — не смог преодолеть второй раунд квалификации.
(первая игра — 1:1). Следующим соперником "Альтаха" будет бельгийский клуб "Гент". На своем поле брестчане крупно уступили австрийскому "Альтаху" — 3:0 Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2017/2018:
ПСВ (Нидерланды) — "Осиек" (Хорватия)
"Тракай" (Литва) — "Шкендия" (Македония)
"Краснодар" (Россия) — "Люнгбю" (Дания)
"Штурм" (Грац, Австрия) — "Фенербахче" (Стамбул, Турция)
"Панатинаикос" (Афины, Греция) — "Габала" (Азербайджан)
"Млада-Болеслав" (Чехия) — "Скендербеу" (Керче, Албания)
"Аустрия" (Вена, Австрия) — АЕЛ (Кипр)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Одд" (Норвегия)
"Динамо" (Бухарест, Румыния) — "Атлетик" (Бильбао, Испания)
"Олимпик" (Донецк, Украина) — ПАОК (Греция)
"Арка" (Глыня, Польша) — "Митьюлланд" (Дания)
"Эстерсунд" (Швеция) — "Фола" (Эш, Люксембург)
"Бордо" (Франция) — "Видеотон" (Венгрия)
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — "Паниониос" (Греция)
"Утрехт" (Голландия) — "Лех" (Познань, Польша)
"Университатя" (Крайова, Румыния) — "Милан" (Италия)
"Брондбю" (Дания) — "Хайдук" (Сплит, Хорватия)
"Гент" (Бельгия) — "Альтах" (Австрия)
"Астра" (Румыния) — "Александрия" (Украина)
"Эвертон" (Ливерпуль, Англия) — "Ружомберок" (Словакия)
"Абердин" (Эдинбург, Шотландия) — "Аполлон" (Кипр)
"Црвена Звезда" (Белград, Сербия) — "Спарта" (Прага, Чехия)
"Ботев" (Пловдив, Болгария) — "Маритиму" (Португалия)
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) — "Бней-Иегуда" (Тель-Авив, Израиль)
"Олимпик" (Марсель, Франция) — "Остенде" (Бельгия)
"Фрайбург" (Германия) — "Домжале" (Словения)
АЕК Ларнака (Кипр) — "Динамо" (Минск, Беларусь)
АИК (Сольна, Швеция) — "Брага" (Португалия)
"Судува" (Литва) — "Сьон" (Швейцария)
Напомним,
борисовский БАТЭ в матчах третьего круга квалификации Лиги чемпионов встретится с пражской "Славией"
. Первый поединок состоится 25 июля в столице Чехии, ответный пройдет 2 августа в Борисове.
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В следующий четверг подопечные Сергея Гуренко проведут первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"Вроде не тунеядка, но осталась без пенсии". Жительница Мозыря попала в ловушку страхового стажа
16:24,
Tut.by
В Орше родился настоящий богатырь - новорожденный выглядит как полугодовалый ребенок
07:49,
Tut.by
Бывшие топ-менеджеры "Беларусбанка" отказались дать показания в суде
17:25,
Tut.by
Десять промышленных предприятий, на которых уже зарабатывают больше 1000 рублей
18:29,
Tut.by
Белорусские чиновники прилетели в Киев обычным рейсом "Белавиа"
18:05,
Sputnik Беларусь
Туристы на курортах Турции: у людей паника - страшно
09:54,
Sputnik Беларусь
Белорусские чиновники прилетели в Киев обычным рейсом "Белавиа", президент - отдельно
07:27,
Tut.by
Минчанина в автобусе хотели ограбить двое карманников, но одного из них он задержал
18:32,
Tut.by
"Часы Путина" проданы неизвестному покупателю за 1 млн евро
20:43,
Tut.by
Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение
06:31,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Владислав Татур: «Давайте успокоимся. Журавель будет работать в брестском «Динамо» до конца сезона»
08:17,
Tribuna.com
Главный тренер «Альтаха»: «Гол на первых минутах зарядил нас»
23:02,
Tribuna.com
Лукаш Тесак: «Знаю, что у Беларуси сильная сборная: не так давно одержала победу над Словакией»
10:48,
Tribuna.com
Чемпионат России. ЦСКА примет «Локомотив», «Анжи» против «Амкара»
11:04,
Tribuna.com
«Слоним», «Белшина» и «Волна» лидируют в таблице посещаемости первой лиги после 1-го круга
10:54,
Tribuna.com
Catalunya Radio: Переход Неймара в «ПСЖ» оформлен на 95%
08:22,
Tribuna.com
International Champions Cup. «Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити»
08:07,
Tribuna.com
Все новости
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидаются грозы и шквалистый ветер 20.07.2017,
Tut.by
Малашко трудоустроил хирургом "середнячка" из Гомельского мединститута 20.07.2017,
Sputnik Беларусь
Нет - колбасе, да - вину. Почему секреты долголетия людей, доживших до 100 лет, не имеют значения 20.07.2017,
Tut.by
Плата за отдых в Крыму, "Белорусские Мальдивы", громкие суды и свадьбы - все за вчера 20.07.2017,
Tut.by
Под Гродно прохожему не понравилось, как припарковано авто. Он взял лопату и "подровнял" его 20.07.2017,
Tut.by
На фармацевта - 376 баллов из 400, на воспитателя - 195. Проходные баллы в вузы 2017 года 20.07.2017,
Tut.by
"Мой бюджетный отдых": за пять дней и 240 евро посмотрела Данию и Швецию 20.07.2017,
Tut.by
Гидромет: в Беларусь идут тропический воздух и жара
18.07.2017,
Sputnik Беларусь
Я обнаружил этот заброшенный дом во французской деревне и был поражен тем, что увидел внутри
18.07.2017,
Flytothesky
"Тайное" совещание по указу №585 пройдет в Мингорисполкоме
18.07.2017,
Sputnik Беларусь
Видео конфуза Славы на "Славянском базаре" собрало 100 тыс. просмотров
17.07.2017,
Sputnik Беларусь
4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в нетрезвом виде вломился в храм и забрал им же подаренную икону
17.07.2017,
Tribuna.com
Психолог рассказал, как вычислить домашнего тирана еще при знакомстве
15.07.2017,
Sputnik Беларусь
Житель Слуцка насиловал свою дочь вместе с приятелем, оба приговорены к 15 годам лишения свободы
19.07.2017,
Tut.by
Комментарии