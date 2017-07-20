МИНСК, 21 июл — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо-Минск" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет против АЕКа (Кипр), сообщает Sputnik.

Накануне состоялись ответные поединки второго отборочного раунда ЛЕ, по итогам которых стали известны все пары следующей стадии квалифая. Так, минское "Динамо" под руководством Сергея Гуренко на своем поле разгромило клуб "Работнички" из Македонии (3:0, первая встреча — 1:1). В следующем туре минчане встретятся с киприским клубом АЕК из Ларнаки, который был сильнее ирландского "Корк Сити" (1:0, 1:0). Первую встречу "динамовцы" проведут в гостях на будущей неделе, 27 июля. Ответный поединок состоится 3 августа.

Еще один белорусский клуб — брестское "Динамо" — не смог преодолеть второй раунд квалификации. На своем поле брестчане крупно уступили австрийскому "Альтаху" — 3:0 (первая игра — 1:1). Следующим соперником "Альтаха" будет бельгийский клуб "Гент".

Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2017/2018:



ПСВ (Нидерланды) — "Осиек" (Хорватия)

"Тракай" (Литва) — "Шкендия" (Македония)

"Краснодар" (Россия) — "Люнгбю" (Дания)

"Штурм" (Грац, Австрия) — "Фенербахче" (Стамбул, Турция)

"Панатинаикос" (Афины, Греция) — "Габала" (Азербайджан)

"Млада-Болеслав" (Чехия) — "Скендербеу" (Керче, Албания)

"Аустрия" (Вена, Австрия) — АЕЛ (Кипр)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Одд" (Норвегия)

"Динамо" (Бухарест, Румыния) — "Атлетик" (Бильбао, Испания)

"Олимпик" (Донецк, Украина) — ПАОК (Греция)

"Арка" (Глыня, Польша) — "Митьюлланд" (Дания)

"Эстерсунд" (Швеция) — "Фола" (Эш, Люксембург)

"Бордо" (Франция) — "Видеотон" (Венгрия)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — "Паниониос" (Греция)

"Утрехт" (Голландия) — "Лех" (Познань, Польша)

"Университатя" (Крайова, Румыния) — "Милан" (Италия)

"Брондбю" (Дания) — "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

"Гент" (Бельгия) — "Альтах" (Австрия)

"Астра" (Румыния) — "Александрия" (Украина)

"Эвертон" (Ливерпуль, Англия) — "Ружомберок" (Словакия)

"Абердин" (Эдинбург, Шотландия) — "Аполлон" (Кипр)

"Црвена Звезда" (Белград, Сербия) — "Спарта" (Прага, Чехия)

"Ботев" (Пловдив, Болгария) — "Маритиму" (Португалия)

"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) — "Бней-Иегуда" (Тель-Авив, Израиль)

"Олимпик" (Марсель, Франция) — "Остенде" (Бельгия)

"Фрайбург" (Германия) — "Домжале" (Словения)

АЕК Ларнака (Кипр) — "Динамо" (Минск, Беларусь)

АИК (Сольна, Швеция) — "Брага" (Португалия)

"Судува" (Литва) — "Сьон" (Швейцария)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лига Европы: минское "Динамо" сыграет с киприским АЕКом В следующий четверг подопечные Сергея Гуренко проведут первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Напомним,. Первый поединок состоится 25 июля в столице Чехии, ответный пройдет 2 августа в Борисове.