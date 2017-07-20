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CAS поддержал решение УЕФА о двухлетней дисквалификации Романа Еременко
21.07.2017 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.
CAS поддержал решение УЕФА от 2 марта 2017 года о двухлетней дисквалификации 30-летнего финского хавбека.
Кроме того, суд установил срок начала двухлетней дисквалификации Еременко – 6 октября 2016 года.
Напомним, что в ноябре в допинг-пробе игрока, сданной в сентябре после матча Лиги чемпионов с «Байером», были обнаружены следы кокаина.
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.
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