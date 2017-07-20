29-30 июля на фестивале #ПРОНЕБО-2017 пройдут гонки дронов

29-30 июля в Минске на аэродроме Боровая состоится Кубок #ПРОНЕБО по дрон-рейсингу – первая официальная гонке дронов, открытая для всех зрителей.

Участник минской команды «DroneBand», организатор гонок Юрий Михолап рассказал о зрелищности дрон-рейсинга.

— На старте гоночный дрон «делает» лучшие спорткары, развивая за 1 секунду скорость до 60 км/час, а трассу проходит за 3-4 минуты, достигая отметки в 150 км/ч. Рекордом скорости для квадрокоптера является 289 км/ч — рассказывает Юрий Михолап.

Спортивные коптеры оборудованы бортовой камерой, позволяющей видеть трассу от первого лица. Участники гонки погружаются в виртуальную реальность и проходят трассу в очках виртуальной реальности. Зрители смогут максимально приблизиться к картинке, которую видит «пилот» — на Боровой установят большой экран для трансляции соревнований, а картинку от первого «лица» каждого дрона покажут 4 плазменных дисплея.

На старт 29 июля выйдут 20 лучших гонщиков страны. А 30 июля зрители смогут примерить очки виртуальной реальности и «пролететь» над Боровой.

Вход на первые гонки дронов и фестиваль #ПРОНЕБО свободный.

Программа Кубка #ПРОНЕБО по дрон-рейсингу:

29 июля (суббота)

13:00 – 14:30 Отборочные туры

15:00 – 18:30 Финал

19:00 – 19:30 Церемония награждения победителей

30 июля (воскресенье)

11:00 – 14:00 Показательные полеты для зрителей

14:00 – 16:00 Мастер-классы по управлению гоночными дронами

Подробную программу Фестиваля авиационного спорта #ПРОНЕБО можно найти на сайте пронебо.бел.



