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Сергей Ковальчук: «Бартошек? Велись переговоры, чтобы человек вошел в структуру клуба»

21.07.2017 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о переговорах с польским тренером Мацеем Бартошеком.

- Вел ли клуб переговоры с Мацеем Бартошеком?

– Разговоры велись, ведутся и будут вестись. Это абсолютно не касается главного тренера. Он остается на рабочем месте. Понятно, что его положение зависит от результатов первой команды. Но мы на Владимира Ивановича надеемся, и я уверен на сто процентов, что никакой информации от официального лица клуба в прессу не поступало.

- И все-таки: с Бартошеком переговоры велись?

– Переговоры ведутся всегда. Вот смотрите: сейчас у нас прошли переговоры с Вальдасом Иванаускасом. Он приходит в клуб. Причем, чтобы предупредить слухи, сразу скажу: приходит не на роль главного тренера, а в отдел спортивной дирекции, где у нас очень много работы.

- На какую должность приглашали Бартошека?

– Бартошека не приглашали. Велись переговоры.

- Насчет какой должности?

– В структуре клуба. Это не обязательно означает должность главного тренера.

- Вы предлагали Бартошеку возглавить брестское «Динамо»? Ответьте одним словом: да или нет.

– Еще раз говорю: велись переговоры, чтобы человек вошел в структуру клуба.

- Почему официально не опровергли слух?

– Просто хотели абстрагироваться от этой ситуации, немного закрыться перед важной ответной игрой с австрийцами, – сказал Ковальчук.

Мацей Бартошек: «Переговоры с брестским «Динамо» продолжаются»

 
 
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о переговорах с польским тренером Мацеем Бартошеком.

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