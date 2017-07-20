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"Шелковый путь": на 13-м этапе два МАЗа уступили только КамАЗам

21.07.2017 15:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Экипажи Сергея Вязовича и Александра Василевского заняли четвертое и пятое места на финише 13-го этапа ралли-рейда "Шелковый путь", который прошел в пятницу.

Предпоследний этап выиграли экипажи команды "КАМАЗ-МАСТЕР": первым финишировал Дмитрий Сотников, вторым — Антон Шибалов, третьим — Айрат Мардеев.

"Шелковый путь": на 13-м этапе два МАЗа уступили только КамАЗам
© Фото: "МАЗ-СПОРТавто"
Вязович финишировал пятым на 12 этапе "Шелкового пути"

Еще один представитель команды "МАЗ-СПОРТавто", Алексей Вишневский, для которого этот "Шелковый путь" стал вторым в карьере, закончил этап седьмым.

Первые три места в итоговом зачете грузовиков занимают Сотников, Шибалов и Мардеев. Вязович в итоговом протоколе поднялся на пятую строчку, Вишневский — седьмой, экипаж Василевского находится на восьмом месте.

В зачете внедорожников лидер прежний — это француз Сириль Депре на Peugeot. Второе место занимает его соотечественник Кристиан Лавией, однако он пилотирует китайский джип Baic, на третьем — еще один представитель Китая — Хань Вэй на Geely.

В субботу состоится заключительный этап ралли-рейда, он пройдет между городами Чжувэй и Сиань. Этап не обещает быть легким — экипажи преодолеют стокилометровый спецучасток, изобилующий дюнами.

 
Теги: Минск
 
 
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Перед последним этапом гонки лучший из белорусов занимает пятое место в общем грузовом зачете.

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