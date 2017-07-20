МИНСК, 21 июл — Sputnik. Экипажи Сергея Вязовича и Александра Василевского заняли четвертое и пятое места на финише 13-го этапа ралли-рейда "Шелковый путь", который прошел в пятницу.

Предпоследний этап выиграли экипажи команды "КАМАЗ-МАСТЕР": первым финишировал Дмитрий Сотников, вторым — Антон Шибалов, третьим — Айрат Мардеев.

Еще один представитель команды "МАЗ-СПОРТавто", Алексей Вишневский, для которого этот "Шелковый путь" стал вторым в карьере, закончил этап седьмым.

Первые три места в итоговом зачете грузовиков занимают Сотников, Шибалов и Мардеев. Вязович в итоговом протоколе поднялся на пятую строчку, Вишневский — седьмой, экипаж Василевского находится на восьмом месте.

В зачете внедорожников лидер прежний — это француз Сириль Депре на Peugeot. Второе место занимает его соотечественник Кристиан Лавией, однако он пилотирует китайский джип Baic, на третьем — еще один представитель Китая — Хань Вэй на Geely.

В субботу состоится заключительный этап ралли-рейда, он пройдет между городами Чжувэй и Сиань. Этап не обещает быть легким — экипажи преодолеют стокилометровый спецучасток, изобилующий дюнами.