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Сергей Кайко: «БАТЭ не имеет права на ошибку, потому что лишен подобной минскому «Динамо» или «Торпедо-БелАЗ» поддержки от государства либо бизнеса»
21.07.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко выразил мнение о специфике
– Чемпион существует в белорусском футболе в специфических условиях. В таких условиях у нас ни один другой клуб не существует. Борисов не имеет права на ошибку. Провалится «Шахтер» — плечо подставит «Белкалий», провалится минское
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Сергей Кайко: «БАТЭ не имеет права на ошибку, потому что лишен подобной минскому «Динамо» или «Торпедо-БелАЗ» поддержки от государства либо бизнеса»
Главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко выразил мнение о специфике БАТЭ в экономическом отношении.
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