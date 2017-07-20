Сергей Кайко: «БАТЭ не имеет права на ошибку, потому что лишен подобной минскому «Динамо» или «Торпедо-БелАЗ» поддержки от государства либо бизнеса»

Главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко выразил мнение о специфике в экономическом отношении.

– Чемпион существует в белорусском футболе в специфических условиях. В таких условиях у нас ни один другой клуб не существует. Борисов не имеет права на ошибку. Провалится «Шахтер» — плечо подставит «Белкалий», провалится минское — Юрий Чиж тоже не бросит, за «Торпедо» вступится . А вот БАТЭ лишен подобной поддержки от государства либо от бизнеса. Клуб живет на свои, на то, что зарабатывает. Если случится провал второй еврокубковой осени подряд — это будет очень болезненным ударом для чемпиона, – сказал Кайко.