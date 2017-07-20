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Артем Божко: «Как-то минское «Динамо» предложило белорусскому игроку расторгать контракт без выплаты неустойки, либо надевать кирзовые сапоги и идти в армию»

21.07.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-игрок «Гомеля» и «Немана» Артем Божко рассказал о знакомом хоккеисте, которого минское «Динамо» поставило перед нелегким выбором.

– Однажды действующий белорусский хоккеист рассказал мне одну очень интересную историю из собственной жизни. В 18 лет его задрафтовал клуб из НХЛ. Не поддавшись на уговоры агента переехать за океан, хоккеист отправился играть в Россию, а чуть позже вернулся в родную Беларусь. Дома долгосрочный контракт на солидных условиях предложило подписать минское «Динамо». После сборов с кахаэловским клубом хоккеист был отправлен в фарм для получения необходимой игровой практики, где, спустя несколько дней, влип в одну очень не приятную историю с органами правопорядка.

Руководство минского команды очень быстро отреагировало на сложившуюся ситуацию. Хоккеисту было предложено два варианта развития событий: расторгать контракт с «Динамо» по собственной инициативе без выплаты неустойки со стороны клуба, либо надевать кирзовые сапоги и идти служить в армию, но при этом – с получением компенсации. 

Игрок, как принято в подобных случаях, решил обратиться за советом к своему заокеанскому агенту, все-таки проблема была очень серьезной, на что услышал: «Иди в армию, нельзя терять такие деньги!» 

Отслужив два года, он вряд ли бы смог вернуться в профессиональный спорт. Агент же, давая совет своему клиенту, в первую очередь думал о финансовой стороне вопроса. Так уж устроен бизнес. Взвесив все «за» и «против», хоккеист принял иное решение – расторг контракт с клубом и продолжил игроцкую карьеру в другой команде, – сказал Божко.

 
Теги: Гомель
 
 
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Экс-игрок «Гомеля» и «Немана» Артем Божко рассказал о знакомом хоккеисте, которого минское «Динамо» поставило перед нелегким выбором.

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