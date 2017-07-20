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Le Parisien: Неймар рассказал некоторым игрокам «Барселоны» о своем переходе в «ПСЖ»
21.07.2017 16:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Барселоны» Неймар намерен перейти в
По информации Le Parisien, футболист уже рассказал о своем переходе некоторым партнерам по каталонскому клубу. Игроки «Барсы» уже смирились с возможным уходом игрока.
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Ранее Radio Catalunya сообщило, что трансфер
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Форвард «Барселоны» Неймар намерен перейти в «ПСЖ».
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