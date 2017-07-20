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Давид Ружичка перешел в «Шахтер»
21.07.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
29-летний чешский защитник Давид Ружичка перешел в «Шахтер».
Последним клубом игрока был «Кладно» из второго дивизиона Чехии. Ружичка в регулярном чемпионате-2016/17 сыграл 50 матчей, в которых набрал 19 очков (3+16) при показателе полезности «+4».
Интересно, что в сезоне 2012/13 в период локаута Ружичка выступал за «Кладно» в элитном дивизионе чемпионата Чехии в одной команде с Яромиром Ягром.
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29-летний чешский защитник Давид Ружичка перешел в «Шахтер».
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