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Давид Ружичка перешел в «Шахтер»

21.07.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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29-летний чешский защитник Давид Ружичка перешел в «Шахтер».

Последним клубом игрока был «Кладно» из второго дивизиона Чехии. Ружичка в регулярном чемпионате-2016/17 сыграл 50 матчей, в которых набрал 19 очков (3+16) при показателе полезности «+4».

Интересно, что в сезоне 2012/13 в период локаута Ружичка выступал за «Кладно» в элитном дивизионе чемпионата Чехии в одной команде с Яромиром Ягром.

 
 
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29-летний чешский защитник Давид Ружичка перешел в «Шахтер».

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