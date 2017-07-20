Граборенко перешел в «Нефтехимик»

Белорусский защитник Роман Граборенко перешел в . Контракт рассчитан на один год.

Предыдущий сезон игрок провел в минском «Динамо». Подробную его статистику в КХЛ смотрите здесь .

Напомним, по итогам сезона Граборенко стал неограниченно свободным агентом из-за долгов белорусского клуба по зарплате.