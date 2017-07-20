|
Граборенко перешел в «Нефтехимик»
21.07.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Роман Граборенко перешел в
Предыдущий сезон игрок провел в минском «Динамо». Подробную его статистику в КХЛ смотрите
Напомним, по итогам сезона Граборенко стал неограниченно свободным агентом из-за долгов белорусского клуба по зарплате.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Роман Граборенко перешел в «Нефтехимик».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии