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Macron будет одевать национальную и молодежную сборные Беларуси в течение пяти лет
21.07.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Macron официально стал техническим спонсором сборной Беларуси. Соответствующий контракт с итальянским производителем экипировки подписала
В соответствие с контрактом, компания Macron будет поставлять полный спектр экипировки для национальной и молодежной (U-21) сборной Беларуси c 2018 по 2022 годы.
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Macron официально стал техническим спонсором сборной Беларуси.
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