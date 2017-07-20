Андрей Назаров: «Настаивать на смене Граборенко хоккейного гражданства по примеру Стася не буду. Мы уважаем суверенитет Беларуси»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал подписание однолетнего соглашения с белорусским защитником Романом Граборенко.

– габаритный и перспективный защитник, прошедший школу AHL. Набирал там много очков. У него хороший бросок от синей линии, видение площадки. Планируем использовать его в большинстве. Нашли этого хоккеиста благодаря моему помощнику Славе Гусову. Он сам минчанин, хорошо знал игрока, рассказал нам о его сильных сторонах.

Настаивать на смене хоккейного гражданства на примере я не буду. Мы уважаем суверенитет Республики Беларусь. Права на Граборенко принадлежат «Нефтехимику», но за сборную своей страны Роман сможет выступать в любое время», — сказал Назаров.