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Андрей Назаров: «Настаивать на смене Граборенко хоккейного гражданства по примеру Стася не буду. Мы уважаем суверенитет Беларуси»

21.07.2017 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал подписание однолетнего соглашения с белорусским защитником Романом Граборенко. 

«Роман Граборенко – габаритный и перспективный защитник, прошедший школу AHL. Набирал там много очков. У него хороший бросок от синей линии, видение площадки. Планируем использовать его в большинстве. Нашли этого хоккеиста благодаря моему помощнику Славе Гусову. Он сам минчанин, хорошо знал игрока, рассказал нам о его сильных сторонах.

Настаивать на смене хоккейного гражданства на примере Андрея Стася я не буду. Мы уважаем суверенитет Республики Беларусь. Права на Граборенко принадлежат «Нефтехимику», но за сборную своей страны Роман сможет выступать в любое время», — сказал Назаров.

 
 
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Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал подписание однолетнего соглашения с белорусским защитником Романом Граборенко.

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