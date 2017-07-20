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Андрей Назаров: «Настаивать на смене Граборенко хоккейного гражданства по примеру Стася не буду. Мы уважаем суверенитет Беларуси»
21.07.2017 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал
Настаивать на смене хоккейного гражданства на примере
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Андрей Назаров: «Настаивать на смене Граборенко хоккейного гражданства по примеру Стася не буду. Мы уважаем суверенитет Беларуси»
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал подписание однолетнего соглашения с белорусским защитником Романом Граборенко.
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