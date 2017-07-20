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Делегация АБФФ во главе с Сафарьяном посетила завод Macron в Италии

21.07.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА совместно с итальянским производителем спортивной экипировки Macron организовала семинар, на который были приглашены восемь европейских футбольных ассоциаций.

Белорусская делегация во главе с первым зампредом АБФФ Сергеем Сафарьяном была в числе тех, кто посетил завод и штаб-квартиру компании «Macron» в городе Болонья.

После проведения переговоров с представителями итальянского бренда был разработан новый индивидуальный дизайн игровой формы «белакрылых». Сотрудники УЕФА со своей стороны рассказали о требованиях к экипировке национальных команд в следующем отборочном цикле и утвердили разработанный дизайн игровой формы.

Напомним, АБФФ и Macron подписали 5-летний договор о техническом спонсорстве национальной и молодежной сборных Беларуси.

 
 
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УЕФА совместно с итальянским производителем спортивной экипировки Macron организовала семинар, на который были приглашены восемь европейских футбольных...

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