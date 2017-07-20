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"Макрон" оденет национальную сборную Беларуси по футболу

21.07.2017 17:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Итальянская компания по производству спортивной экипировки "Macron" стала техническим спонсором Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ), сообщили Sputnik в пресс-службе АБФФ.

"Макрон" оденет национальную сборную Беларуси по футболу
© Sputnik / Артем Бордовский
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Ранее техническим спонсором АБФФ была фирма Adidas, однако в конце июня первый заместитель федерации Сергей Сафарьян заявил, что с нового отборочного цикла у сборной Беларуси поменяется технический партнер. В СМИ появилась информация, что на смену Adidas придет Macron, работающий с английскими "Сток Сити", "Кристал Пэлас", португальского "Спортинга" и итальянского "Лацио".

"Соглашение с новым техническим партнером рассчитано до 2022 года. Совместно с итальянской компанией по производству спортивной экипировки разработан индивидуальный дизайн игровой формы национальной сборной Беларуси по футболу", — рассказали в АБФФ.

Собеседники агентства пояснили, что Сафарьян вместе с представителями восьми европейских футбольных ассоциаций посетил завод Macron в Болонье. "После проведения переговоров с представителями итальянского бренда был разработан новый индивидуальный дизайн игровой формы "белакрылых". Сотрудники УЕФА со своей стороны рассказали о требованиях к экипировке национальных команд в следующем отборочном цикле и утвердили разработанный дизайн игровой формы", — продолжили в федерации.

В АБФФ подчеркнули, что Macron будет поставлять форму для "националки" и "молодежки". В планах заключение отдельного соглашения на поставку обновленной спортивной экипировки для юношеских сборных всех возрастов, а также женских команд. 

 
Теги: Минск
 
 
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В соответствие с контрактом компания Macron будет поставлять полный спектр экипировки для национальной и молодежной (U-21) сборной Беларуси c 2018 по 2022 годы.

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