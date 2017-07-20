БАТЭ отдал Джигеро в аренду «Днепру»

и «Днепр» подписали трансферный контракт, в соответствии с которым полузащитник борисовчан до окончания сезона-2017 будет выступать за могилевчан на правах аренды.

В сезоне-2017 Джигеро провел за главную команду БАТЭ 10 матчей (8 – в чемпионате Беларуси, 2 – в Кубке страны). Подробную статистику игрока смотрите здесь .