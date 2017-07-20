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БАТЭ отдал Джигеро в аренду «Днепру»
21.07.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В сезоне-2017 Джигеро провел за главную команду БАТЭ 10 матчей (8 – в чемпионате Беларуси, 2 – в Кубке страны). Подробную статистику игрока смотрите
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БАТЭ и «Днепр» подписали трансферный контракт, в соответствии с которым полузащитник борисовчан Александр Джигеро до окончания сезона-2017 будет выступать за...
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