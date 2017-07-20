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Мацей Бартошек: «С брестским «Динамо» не договорились по сумме контракта»
21.07.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Польский тренер Мацей Бартошек рассказал о причине, по которой сорвались переговоры с брестским «Динамо».
– Обе стороны не договорились по сумме контракта. Такие ситуации бывают, поэтому никаких претензий ни у кого нет. Я в Польше и внимательно рассматриваю варианты в нашем чемпионате, – сказал Бартошек.
Сегодня стало известно, что Журавель продолжит руководить брестской командой.
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Польский тренер Мацей Бартошек рассказал о причине, по которой сорвались переговоры с брестским «Динамо».
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