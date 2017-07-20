Мацей Бартошек: «С брестским «Динамо» не договорились по сумме контракта»

Польский тренер Мацей Бартошек рассказал о причине, по которой сорвались переговоры с брестским «Динамо».

– Обе стороны не договорились по сумме контракта. Такие ситуации бывают, поэтому никаких претензий ни у кого нет. Я в Польше и внимательно рассматриваю варианты в нашем чемпионате, – сказал Бартошек.

Сегодня стало известно, что Журавель продолжит руководить брестской командой.

Брестское «Динамо» попробовало прямо ответить на неудобные вопросы о Журавеле и Бартошеке – из этого ничего не вышло