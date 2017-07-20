Ледесма может перейти в «Витебск»

На просмотр в с высокой вероятностью заключения контракта прибыл бразильский 35-летний полузащитник Рафаэл Ледесма.

Последним клубом игрока была латвийская «Елгава», за которую он забил два гола в пяти матчах. Статистику Ледесмы смотрите здесь .

В Беларуси игрок выступал за «Партизан» и минское «Динамо».

Рафаэл Ледесма: «Не прочь вернуться в Беларусь, скучаю по таким дерби, как «Динамо» – БАТЭ»