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Ледесма может перейти в «Витебск»

21.07.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На просмотр в «Витебск» с высокой вероятностью заключения контракта прибыл бразильский 35-летний полузащитник Рафаэл Ледесма.

Последним клубом игрока была латвийская «Елгава», за которую он забил два гола в пяти матчах. Статистику Ледесмы смотрите здесь.

В Беларуси игрок выступал за «Партизан» и минское «Динамо».

Рафаэл Ледесма: «Не прочь вернуться в Беларусь, скучаю по таким дерби, как «Динамо» – БАТЭ»

 
Теги: Витебск
 
 
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На просмотр в «Витебск» с высокой вероятностью заключения контракта прибыл бразильский 35-летний полузащитник Рафаэл Ледесма.

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