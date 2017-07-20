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Ледесма может перейти в «Витебск»
21.07.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
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Последним клубом игрока была латвийская «Елгава», за которую он забил два гола в пяти матчах. Статистику Ледесмы смотрите
В Беларуси игрок выступал за «Партизан» и минское «Динамо».
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На просмотр в «Витебск» с высокой вероятностью заключения контракта прибыл бразильский 35-летний полузащитник Рафаэл Ледесма.
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