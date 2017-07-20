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ЧЕ-2017 (U-20). Дивизион B. Нидерланды разгромили Беларусь

21.07.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Европы (U-20)

Дивизион B

Группа А

Нидерланды – Беларусь – 83:62 (17:18, 18:7, 29:13, 19:24)

Подробная статистика

Положение команд: Польша – 3-1, Бельгия – 3-1, Финляндия – 2-2, Беларусь – 1-3, Армения – 1-3.

 
 
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Чемпионат Европы (U-20) Дивизион B Группа А Нидерланды – Беларусь – 83:62 (17:18, 18:7, 29:13, 19:24) Подробная статистика Положение команд: Польша – 3-1, Бельгия – 3-1, Финляндия – 2-2,...

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