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ЧЕ-2017 (U-20). Дивизион B. Нидерланды разгромили Беларусь
21.07.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы (U-20)
Дивизион B
Группа А
Нидерланды – Беларусь – 83:62 (17:18, 18:7, 29:13, 19:24)
Положение команд: Польша – 3-1, Бельгия – 3-1, Финляндия – 2-2, Беларусь – 1-3, Армения – 1-3.
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Чемпионат Европы (U-20) Дивизион B Группа А Нидерланды – Беларусь – 83:62 (17:18, 18:7, 29:13, 19:24) Подробная статистика Положение команд: Польша – 3-1, Бельгия – 3-1, Финляндия – 2-2,...
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