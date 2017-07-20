Шелковый путь. Организаторы отменили 14-й этап, экипаж Вязовича занял 5-е место

Оргкомитет ралли «Шелковый путь» принял решение отменить 14-й спецучасток гонки в связи с проливными дождями на севере Китая. Спецучасток заключительного этапа, расположенный в гористой местности, в связи с осадками может быть небезопасен для участников, поэтому дирекция соревнования приняла решение исключить участок из маршрута гонки

Экипажам, тем не менее, необходимо преодолеть дорожную секцию 14-го этапа и прибыть на финиш ралли, уложившись в отведённый временной норматив. Официальные результаты гонки будут опубликованы перед торжественной церемонией финиша ралли «Шелковый путь» в Сиане 22 июля.

Таким образом, победителями в зачетах среди внедорожников и грузовиков стали Сирил Депре и Дмитрий Сотников. Лучшим среди белорусов стал Сергей Вязович, который завершил гонку на пятом месте. От первого результата его отделяли без малого 6 часов 29 минут.

МАЗ Алексея Вишневского завершил марафон на седьмой строчке. От победителя ралли он отстал примерно на 10 часов. Экипаж под управлением Александра Василевского закончил гонку на восьмой позиции. Российскому экипажу он проиграл 10 часов 37 минут.