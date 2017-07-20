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Бартошек и брестское «Динамо» завершили переговоры о сотрудничестве
21.07.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Польский тренер Мацей Бартошек рассказал, что переговоры с брестским
«Переговоры с брестским «Динамо» завершены», – сказал Бартошек.
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Польский тренер Мацей Бартошек рассказал, что переговоры с брестским «Динамо» не увенчались успехом и завершены.
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