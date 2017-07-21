МИНСК, 21 июл — Sputnik. Экипаж МАЗа под управлением белоруса Сергея Вязовича занял пятое место в генеральной классификации ралли "Шелковый путь-2017", сообщает Sputnik.

В субботу, 22 июля, в Китае должен был состояться заключительный этап гонки со спецучастком протяженностью 100,67 километра. Однако из-за погодных условий — на север страны обрушились проливные дожди — оргкомитет ралли-рейда принял решение отметить заезд . Организаторы подчеркнули, что участок, расположенный в гористой местности, может быть небезопасен для участников.

Таким образом, победу на "Шелковом пути" празднует экипаж российской команды "КамАЗ-Мастер" во главе с Дмитрием Сотниковым. Второе и третье место также досталось представителям команды "КамАЗ-Мастер" Антону Шибалову и Айрату Мардееву.

Вязович из "МАЗ-СПОРТавто" в общем зачете занял пятое место. Алексей Вишневский расположился на седьмой позиции, Александр Василевский показал восьмой результат.

Ралли-рейд "Шелковый путь" протяженностью 9599 километров проходил по территории России, Казахстана и Китая. Соревнования проводились в седьмой раз.