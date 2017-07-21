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Экипаж Вязовича занял пятое место на "Шелковом пути"

21.07.2017 20:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Экипаж МАЗа под управлением белоруса Сергея Вязовича занял пятое место в генеральной классификации ралли "Шелковый путь-2017", сообщает Sputnik.

Экипаж Вязовича занял пятое место на "Шелковом пути"
© AFP/ FRANCK FIFE
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В субботу, 22 июля, в Китае должен был состояться заключительный этап гонки  со спецучастком протяженностью 100,67 километра. Однако из-за погодных условий — на север страны обрушились проливные дожди — оргкомитет ралли-рейда принял решение отметить заезд. Организаторы подчеркнули, что участок, расположенный в гористой местности, может быть небезопасен для участников.

Таким образом, победу на "Шелковом пути" празднует экипаж российской команды "КамАЗ-Мастер" во главе с Дмитрием Сотниковым. Второе и третье место также досталось представителям команды "КамАЗ-Мастер" Антону Шибалову и Айрату Мардееву.

Вязович из "МАЗ-СПОРТавто" в общем зачете занял пятое место. Алексей Вишневский расположился на седьмой позиции, Александр Василевский показал восьмой результат.

Ралли-рейд "Шелковый путь" протяженностью 9599 километров проходил по территории России, Казахстана и Китая. Соревнования проводились в седьмой раз. 

 
Теги: Минск
 
 
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Последний этап гонки протяженностью более 100 километров был отменен организаторами из-за погодных условий.

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