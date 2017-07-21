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Финальный спецучасток ралли "Шелковый путь" отменен

21.07.2017 18:34 — Новости Спорта | БелТА  
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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный спецучасток ралли "Шелковый путь - 2017" отменен, сообщается на сайте соревнований.

Оргкомитет автомарафона принял решение отменить 14-й спецучасток гонки в связи с проливными дождями на севере Китая. "Спецучасток заключительного этапа, расположенный в гористой местности, в связи с осадками может быть небезопасен для участников, поэтому дирекция соревнований приняла решение исключить участок из маршрута гонки", - говорится в сообщении.

Экипажам тем не менее необходимо преодолеть дорожную секцию 14-го этапа и прибыть на финиш ралли, уложившись в отведенный временной норматив. Официальные результаты гонки будут опубликованы перед церемонией финиша ралли "Шелковый путь" в Сиане 22 июля.

Как сообщалось, все три белорусских экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто" завершили 13-й, предпоследний этап ралли-рейда "Шелковый путь - 2017" в первой десятке. Лучшим среди них оказался лидер команды Сергей Вязович, который показал четвертое время.

Победителем ралли-рейда в зачете грузовиков с результатом 43 ч. 45 мин. 38 сек. стал Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер"). Второе и третье места заняли также представители команды "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов и Айрат Мардеев.

Среди белорусов в генеральной классификации выше остальных оказался МАЗ Сергея Вязовича - пятое место. Алексей Вишневский в общем зачете расположился на седьмой позиции, Александр Василевский - на восьмой.

Ралли-рейд "Шелковый путь - 2017" проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Общая протяженность дистанции составляет 9 599 км, из которых 4 094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний - бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному "Дакару".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный спецучасток ралли "Шелковый путь - 2017" отменен, сообщается на сайте соревнований. Оргкомитет автомарафона принял решение...

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